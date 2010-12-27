Хулиган получил 7 месяцев колонии за драку с ножом на Весельной улице

Побои со случайными прохожими мужчина организовал с неизвестным подельником.

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Игоря Падикова к семи месяцам в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Мужчину признали виновным в хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью.

Как выяснилось, в минувшем июне в вечернее время Падиков, находясь на Весельной улице, совместно с неизвестным подельником спровоцировал на конфликт двух прохожих. Злоумышленники громко и нецензурно бранились, несмотря на поздний час, и нарушали общественный порядок. В ходе разборок с прохожими оскорбления сменились нападками, и Падиков ударил случайного оппонента тупым предметом по голове, мужчина потерял сознание. Как только пострадавший поднялся на ноги, хулиганы трижды ударили прохожего ножом по руке, а Падиков добавил удар ножом в висок и в область головы.

В суде нападавший признал вину. Отмечается, что ранее Падиков был судим.

Ранее в Волховском районе Ленобласти задержали рецидивиста, порезавшего мужчину.

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