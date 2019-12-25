У петербуржца забрали квартиру, чтобы погасить долг по алиментам. Но и этого не хватило

Нарушитель полностью игнорировал требования судебных приставов. Он не испугался даже того, что у него заберут квартиру.

Мужчина задолжал по алиментам более 5 млн рублей. Чтобы рассчитаться с долгом, ему пришлось отдать дочери однокомнатную квартиру. Об этом рассказала пресс-служба петербургских судебных приставов.

Должник не оказывал материальную помощь своей родственнице с 2013-го года. Ее мама обратилась с иском в суд. Петербуржца неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности, однако алименты он все равно не платил. У мужчины не было счетов в банках, он нигде не работал, однако выяснилось, что помимо жилья у нарушителя есть квартира на Учительской улице. Отца не испугало предупреждение о том, что его квартиру могут забрать в счет погашения долга. В итоге жилье выставили на торги, но его никто не купил. Стоимость квартиры снизили на 20% и предложили заявительнице в счет погашения алиментной задолженности. Даже после этого он не смог полностью рассчитаться с дочерью: по двум оставшимся исполнительным листам он должен выплатить еще более 2 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти 100 тысяч петербуржцев-должников не могут выехать за границу.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб