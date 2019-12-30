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Задымление на Дибуновской вывело на плантацию. Ее охранял учитель
Сегодня, 13:25
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fvbykov

Задымление на Дибуновской вывело на плантацию. Ее охранял учитель

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При этом квартира принадлежала преподавателю Политеха.

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие", задержан 28-летний хозяин наркоплантации в квартире на Дибуновской улице, обнаруженной пожарными накануне. В жилище было найдено пять боксов с 37 кустами наркосодержащего растения.

Причиной пожара стало короткое замыкание в системе освещения и подогрева конопли. 

Жилье принадлежало 56-летнему преподавателю Санкт-Петербургского политехнического университета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали о необычной находке пожарных. 

Фото: Pixabay

Теги: город, мчс, петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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