Задымление на Дибуновской вывело на плантацию. Ее охранял учитель

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие", задержан 28-летний хозяин наркоплантации в квартире на Дибуновской улице, обнаруженной пожарными накануне. В жилище было найдено пять боксов с 37 кустами наркосодержащего растения.
Причиной пожара стало короткое замыкание в системе освещения и подогрева конопли.
Жилье принадлежало 56-летнему преподавателю Санкт-Петербургского политехнического университета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Ранее мы сообщали о необычной находке пожарных.
Фото: Pixabay
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