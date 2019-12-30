Пожарные обнаружили заросли конопли в потушенной квартире

При этом хозяин плантации дома так и не появился.

Как сообщил портал 78.ru, после возгорания в квартире дома на Дибуновской улице спасатели обнаружили необычную находку. В ночь на 2-е января сотрудники МЧС приехали на вызов к 11-му этажу дома №37 по Дибуновской улице. После эвакуации соседей в задымленном помещении удалось устранить возгорание на двух квадратных метрах.

Пострадавших не оказалось, однако в квартире были найдены кусты конопли и оборудование для их выращивания. Хозяина плантации дома не нашлось. По факту происшествия полиция проводит проверку и ищет владельца наркосодержащих растений.

Ранее мы сообщали о том, что на Сиреневом бульваре загорелась квартира в жилом доме: опубликовано видео.

Фото: Pixabay