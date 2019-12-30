На Сиреневом бульваре загорелась квартира в жилом доме

В результате происшествия пострадавших нет.

Утром в четверг, 2 января, пользователи соцсетей поделились видео пожара в Выборгском районе. На кадрах видно, как из окна дома многоэтажки валит дым.

Как уточнили Piter.tv в ГУ МЧС, пожар случился в доме №25/1 по Сиреневому бульвару. Возгорание произошло в 11-м часу утра на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома. В одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелось пять квадратных метров обстановки.

Информации о пострадавших нет, пожар ликвидирован.

Ранее мы сообщали о том, что автомобиль сбил трех пешеходов на Октябрьской набережной.

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