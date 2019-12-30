Автомобиль сбил трех пешеходов на Октябрьской набережной

Один человек отказался от госпитализации.

Вечером в среду, 1 января, у дома №60 по Октябрьской набережной белый Hyundai Solaris, за рулем которого был 26-летний водитель, наехал на трех человек. Двое женщин и мужчина намеревались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Одна женщина отказалась от госпитализации, а другие пострадавшие получили тяжелые травмы, им потребовалась помощь медиков.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Коммуны Mercedes въехал в столб: водитель иномарки погиб.

Фото: vk.com/dorinspb