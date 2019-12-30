На улице Коммуны Mercedes въехал в столб

За жизнь водителя иномарки боролись врачи.

В ночь на четверг, 2 января, стало известно о ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Наш корреспондент заснял последствия аварии у дома №32 по улице Коммуны. Известно, что в первом часу ночи водитель Mercedes потерял управление и машина врезалась в фонарный столб. Автомобиль загорелся, но его удалось потушить до приезда спасателей: помогли очевидцы.

На месте происшествия появились сотрудники полиции, МЧС и машины скорой помощи. Пострадавшего водителя удалось достать из иномарки только спустя два часа после аварии.

По данным дорожной полиции, в результате аварии водитель Mercedes погиб, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на Измайловском проспекте автоледи за рулем такси устроила тройное ДТП.

Видео: Piter.TV