На Измайловском проспекте автоледи за рулем такси устроила тройное ДТП

Женщина не заметила "помеху справа".

Сегодня вечером, 1 января, в Петербурге произошла авария с участием трех автомобилей, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось около 18:20 на Измайловском проспекте возле дома №4. Женщина 1973 года рождения за рулем автомобиля "Яндекс.Такси" марки "Volkswagen" поворачивала налево и не заметила автомобиль, также "Volkswagen", двигающийся с другой стороны. Автомобили столкнулись настолько сильно, что у последней машины полностью разбит капот.

Кроме того, от удара "Яндекс.Такси" отбросило назад прямо в "BMW".

В результате аварии пострадали виновница ДТП, ее пассажирка и пассажир второго "Volkswagen". Они госпитализированы в Мариинскую больницу с травмами разной степени тяжести.

Ранее на Piter.TV: таксист сбил подростка в Приморском районе.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти