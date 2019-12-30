Таксист сбил подростка в Приморском районе

Днем, 1 января, в Петербурге автомобиль сбил подростка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Просшествие случилось около 17:30 на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Водитель такси сбил 16-летнего подростка, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. На какой сигнал двигалась "Шкода" – неизвестно.
В результате ДТП пострадавшего подростка госпитализировали в детскую больницу №2 с тяжелыми травмами. По факту аварии проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: в аварии на Дунайском проспекте пострадал четырехлетний мальчик.
Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург."
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