Таксист сбил подростка в Приморском районе

Пешеход находится в тяжелом состоянии.

Днем, 1 января, в Петербурге автомобиль сбил подростка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Просшествие случилось около 17:30 на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Водитель такси сбил 16-летнего подростка, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. На какой сигнал двигалась "Шкода" – неизвестно.

В результате ДТП пострадавшего подростка госпитализировали в детскую больницу №2 с тяжелыми травмами. По факту аварии проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в аварии на Дунайском проспекте пострадал четырехлетний мальчик.

Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург."