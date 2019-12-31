В аварии на Дунайском проспекте пострадал четырехлетний мальчик

ДТП произошло ночью.

В Московском районе Петербурга 31 декабря около 01:10 произошла авария с участием двух автомобилей, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, на Дунайском проспекте возле дома № 14/2 столкнулись "Мазда" и "Мерседес". Как видно на фотографиях с места происшествия, один из автомобилей получил сильные повреждения и, судя по всему, после удара влетел в столб.

В результате аварии с травмами средней степени тяжести были госпитализированы девушка 1989 года рождения, находившаяся за рулем "Мазды", и четырехлетний пассажир "Мерседеса".

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.TV: в результате ДТП на Большевиков авто вынесло на остановку.

Видео, фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"