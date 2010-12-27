Жителей многоэтажки в Ленобласти эвакуировали из-за задымления в туалете

Людей вывели посреди ночи на улицу.

В ночь на 11 сентября в одной из квартир дома в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти произошло задымление. Жители всего подъезда были вынуждены выйти на улицу посреди ночи. В сети появились фотографии с места происшествия.

Дым шел из квартиры на четвертом этаже. При этом огня не было видно. В этот момент собственники жилья отсутствовали. Опасаясь возгорания газа, спасатели выломали дверь в квартиру. Оказалось, что дым шел из туалета.

В настоящий момент выясняются подробности случившегося. Пострадавших в происшествии нет.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб