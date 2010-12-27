Десять человек эвакуировали из горящего здания на Октябрьской набережной

Пожар произошел в четырехэтажном здании Невской мануфактуры.

В ночь на 10 сентября на Октябрьской набережной полыхало здание Невской мануфактуры. Огонь разгорелся на четвертом этаже на площади 60 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Пожару был присвоен второй номер. Из горящего здания эвакуировали десять человек. Также из помещения вынесли три аргоновых баллона.

С огнем боролись 12 единиц техники и 60 спасателей. В 01:15 возгорание удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее петербуржцы сообщили о ядовитом запахе на севере города из-за пожара.

Фото: Piter.TV