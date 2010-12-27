Петербуржцы сообщили о ядовитом запахе на севере города из-за пожара

По данным очевидцев, загорелся мусор в районе гаражей на Ручьевской дороге.

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о возгорании на Ручьевской дороге. Свидетели происходящего поделились снимками в социальной сети.

Судя по геоотметке фотографии, пожар произошел около железнодорожной станции "Ручьи" около пересечения улицы Руставели и Пискаревского проспекта. По словам очевидцев, загорелся строительный мусор.

Петербуржцы пожаловались на неприятный запах, который распространился на большое расстояние. Об этом написали жители улицы Есенина, проспекта Луначарского, улицы Верности, Гражданского проспекта.

По данным одного из комментаторов, огонь уже потушили, к этому привлекли курсантов пожарно-спасательного колледжа. Официальной информации от пресс-службы МЧС по Петербургу пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что поезда ходили по "фиолетовой" ветке метро с увеличенным интервалом из-за сбоя.

Фото: vk.com/spb_today