Поезда ходили с увеличенным интервалом по "фиолетовой" ветке метро из-за остановки состава

Вечером 9 сентября поезда по 5-линии петербургского метрополитена ходили с увеличенным интервалом. По данным информационно-справочного центра подземки, причиной стала остановка одного из составов.
В 17:20 поезд был вынужден остановиться на 5 минут по техническим причинам, после этого от станции "Международная" до "Комендантского проспекта" интервал движения был увеличен.
Неполадки быстро устранили, составы ходят в штатном режиме.
До этого вынужденная остановка поезда произошла из-за падения пассажирки на пути, она получила серьезные повреждения.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )