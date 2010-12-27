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Поезда ходили с увеличенным интервалом по "фиолетовой" ветке метро из-за остановки состава
Сегодня, 20:06
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nadezhda_sib

Поезда ходили с увеличенным интервалом по "фиолетовой" ветке метро из-за остановки состава

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Инцидент произошел в 17:20 9 сентября.

Вечером 9 сентября поезда по 5-линии петербургского метрополитена ходили с увеличенным интервалом. По данным информационно-справочного центра подземки, причиной стала остановка одного из составов.

В 17:20 поезд был вынужден остановиться на 5 минут по техническим причинам, после этого от станции "Международная" до "Комендантского проспекта" интервал движения был увеличен. 

Неполадки быстро устранили, составы ходят в штатном режиме. 

До этого вынужденная остановка поезда произошла из-за падения пассажирки на пути, она получила серьезные повреждения

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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