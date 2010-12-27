Поезда ходили с увеличенным интервалом по "фиолетовой" ветке метро из-за остановки состава

Инцидент произошел в 17:20 9 сентября.

Вечером 9 сентября поезда по 5-линии петербургского метрополитена ходили с увеличенным интервалом. По данным информационно-справочного центра подземки, причиной стала остановка одного из составов.

В 17:20 поезд был вынужден остановиться на 5 минут по техническим причинам, после этого от станции "Международная" до "Комендантского проспекта" интервал движения был увеличен.

Неполадки быстро устранили, составы ходят в штатном режиме.

До этого вынужденная остановка поезда произошла из-за падения пассажирки на пути, она получила серьезные повреждения.

Фото: Piter.TV