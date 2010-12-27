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Восьмичасовой задержкой рейса из Петербурга в Анталью заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 13:53
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nadezhda_sib

Восьмичасовой задержкой рейса из Петербурга в Анталью заинтересовалась прокуратура

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Борт вылетел в 0:41 30 июля вместо 17:00 29 июля.

Прокуратура разберется в причинах многочасовой задержки вылета рейса в Анталью. Пассажирам пришлось ожидать самолет более восьми часов. 

Инцидент в "Пулково" произошел 29 июля. Самолет должен был вылететь в турецкий город в 17:00, однако резервный борт отправился только в 0:41 30 июля. Произошедшее объяснили технической неисправностью. Авиаперевозчик "Россия" обеспечил пассажиров горячим питанием и напитками. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что один из пассажиров закурил в туалете самолета. Он заплатит штраф.  

Фото: pixabay.com

Теги: анталья, задержка рейса, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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