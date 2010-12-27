Самолет из Варны в аэропорту Пулково встретил наряд полиции

Диспетчер службы авиационной безопасности сообщил о нарушении правил одного из пассажиров.

Прибывший из портового болгарского города Варна самолет, в аэропорту Пулково встречал наряд полиции. Новость сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО 29 июля.

Оказалось, что во время полета один из пассажиров не выдержал и закурил прямо в туалете самолета. Диспетчер службы авиационной безопасности сообщил о нарушении сотрудникам линейного отдела аэропорта.

Мужчину доставили в дежурную часть и привлекли к административной ответственности. Теперь курильщик должен оплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

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