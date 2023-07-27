Общественный транспорт на юге Петербурга следует с 40-минутными задержками

Автобусы и троллейбусы выстроились в огромные очереди.

Несколько улиц Петербурга перекрыты на время проведения саммита "Россия-Африка". Меры усложнили движение на юге и в центре города: общественный транспорт задерживается на 40 минут. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобусы и троллейбусы выстроились в огромные очереди. Пробки затронули проспект Ветеранов, Дачный проспект, Пулковское шоссе, Московское шоссе, Стартовую улицу, Волхонское шоссе, Предпортовую улицу, Санкт-Петербургское шоссе, Таллинское шоссе, Благодатную улицу, Новоизмайловскую улицу, набережную Обводного канала, Лермонтовский проспект, Троицкий проспект, Конногвардейский бульвар, Малую Морскую улицу, Большую Морскую улицу, Садовую и Гороховую улицы.

Ранее мы сообщили о том, что Путин и премьер-министр Эфиопии встретились в Стрельне перед саммитом "Россия – Африка".

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