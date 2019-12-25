В преддверии саммита "Россия – Африка", проходящего в Санкт-Петербурге, Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Стрельне ряд официальных встреч.

Первые переговоры состоялись в Константиновском дворце, и на них стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Россией и Эфиопией. Премьер-министр Абий Ахмед занимает этот пост с 2018 года и получил престижную Нобелевскую премию за свои усилия в области международного сотрудничества и достижения мира.

Открывая встречу, Владимир Путин отметил особенную историческую значимость отношений России с Эфиопией, поскольку две страны установили дипломатические связи еще 125 лет назад.

Глава правительства Эфиопии выразил признательность за теплый прием в Санкт-Петербурге и подчеркнул важность продолжения диалога и сотрудничества между двумя странами. Он также отметил, что последняя встреча с Президентом Путиным состоялась в 2019 году в Сочи в рамках первого саммита "Россия – Африка"

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с президентом Египта

Фото: сайт Кремля