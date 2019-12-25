Петербуржцы коллективно обратились в прокуратуру после задержки зарплаты

Работники компании выступили с коллективным обращением в связи с нарушением их трудовых прав.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что задержки по выплате зарплаты обернулись уголовным делом для экс-руководства фирмы. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Инцидент произошел в акционерном обществе "КК". Как оказалось, экс-руководство незаконно перечисляло деньги на счета подконтрольных юридических лиц и таким образом реализовало в обход компании 8 млн рублей. В итоге своих же зарплат не дождались работники "КК".

Прокуратоура города возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

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