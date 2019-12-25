Ранее власти предусмотрели такую льготу для бизнеса, который снимает помещения у города или муниципалитета.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что Беглову предложили выдать возвратные субсидии арендаторам частных помещений. С соответствующим предложением выступила депутат петербургского ЗакСа Надежда Тихонова.

"Самое негативное последствие закрытия организаций – это сокращение общего числа рабочих мест и, как следствие, потеря источников дохода многих горожан. Поэтому правительство обязано предпринять все возможные меры, чтобы поддержать предпринимателей. Считаю, справедливым будет уравнять возможности организаций по оплате аренды", — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее власти Петербурга предусмотрели соответствующую льготу для бизнеса, который снимает помещения у города или муниципалитета.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге перепрофилируют еще несколько больниц для лечения COVID-19.

Фото:Беглов/вк