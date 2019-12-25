На Московском шоссе возможны задержки автобусов из-за ДТП

Пассажиров предупредили об увеличении времени в пути приблизительно на 30 минут.

В пятницу, 7 июля, в связи с ДТП у Курьерского проезда на Московском шоссе возможны изменения движения нескольких автобусов. Об этом информирует Telegram-канал "Транспорт Петербурга".

Речь идёт о маршрутах № 179, № 192, № 196, № 197, № 388 и № 521. Пассажиров предупредили об увеличении времени в пути приблизительно на 30 минут.

Горожанам посоветовали заранее планировать свой маршрут. Информация на данный момент уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге переименуют две остановки общественного транспорта.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)p.ru