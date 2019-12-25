В Пулково произошла массовая задержка рейсов в Москву

Примерно в 6:25 несколько рейсов были перенаправлены в другие гавани для обеспечения безопасности.

Вылет четырёх рейсов из Петербурга в Москву задерживается. Об этом свидетельствуют данные табло петербургской гавани.

По данным пресс-службы Внуково, ограничения на приём и выпуск самолётов действуют по независящим от аэропорта причинам. Примерно в 6:25 несколько рейсов были перенаправлены в другие гавани для обеспечения безопасности. Аналогичные ограничения введены и в Домодедово.

Сейчас время задержки составляет от получаса до 90 минут.

Ранее мы сообщили о том, что до конца года в Петербурге возведут три отеля.

Фото: Piter.TV