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В Пулково произошла массовая задержка рейсов в Москву
Сегодня, 8:56
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В Пулково произошла массовая задержка рейсов в Москву

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Примерно в 6:25 несколько рейсов были перенаправлены в другие гавани для обеспечения безопасности.

Вылет четырёх рейсов из Петербурга в Москву задерживается. Об этом свидетельствуют данные табло петербургской гавани.

По данным пресс-службы Внуково, ограничения на приём и выпуск самолётов действуют по независящим от аэропорта причинам. Примерно в 6:25 несколько рейсов были перенаправлены в другие гавани для обеспечения безопасности. Аналогичные ограничения введены и в Домодедово.

Сейчас время задержки составляет от получаса до 90 минут.

Ранее мы сообщили о том, что до конца года в Петербурге возведут три отеля.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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