До конца года в Петербурге возведут три отеля

Откроются пятизвездочный отель Cosmos Collection, гостиница и апарт-отель категории "четыре звезды".

В Петербурге до конца 2023 года откроются пятизвездочный отель Cosmos Collection, гостиница и апарт-отель категории "четыре звезды". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городского Комитета по развитию туризма.

Отель появится на Итальянской улице, 8, площадью 2,7 тыс. "квадратов". На данный момент завершаются отделочные работы. Ожидаются 24 номера, ресторан и конференц-зал. На Пулковском шоссе туристов примут гостиница и апарт-отель категории "четыре звезды".

Открытие первой части комплекса "Domina Пулково Отель и Апартаменты" запланировано на лето 2023 года, запуск гостиницы – на третий квартал. Пресс-служба Комитета по развитию туризма Петербурга

В комплексе будут гостиница, рассчитанная на 253 номера, апарт-отель на 479 номеров, 12 конференц-залов, спа-зона с бассейном и подземный паркинг.

Ранее на Piter.TV: цены на номера в пятизвездочных отелях Петербурга взлетели на 40%.

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