Средняя стоимость размещения в отелях Петербурга за год выросла на 15,4%

Общий годовой прирост стоимости проживания в отеле в 2024 году составил 9,2%.

Издание "Ведомости", ссылаясь на мнение Сергея Данильченко, руководителя консалтингового агентства Hotel Advisors, сообщило, что средняя стоимость проживания в гостиницах Санкт-Петербурга в первом квартале 2025 года возросла на 15,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составила 6321 рубль.

Напомним, что аналогичный период 2024 года характеризовался ростом средней стоимости номеров на 15,9%. Общий годовой прирост стоимости проживания в отеле в 2024 году составил 9,2%, свидетельствуют данные Hotel Advisors.

Сергей Данильченко обратил внимание, что наряду с некоторым замедлением роста среднего тарифа (ADR) немного снизился и уровень занятости гостиничных номеров. Хотя в первом квартале 2025 года загрузка повысилась на 1%, в аналогичный период прошлого года этот показатель увеличился на 4%. Замедление роста не оказало сильного влияния на цену номера, что объясняется стабилизацией потребительского спроса, уточнил эксперт. Основной причиной роста стоимости он назвал инфляцию.

Сервис "Яндекс.Путешествия" фиксирует, что в I квартале 2025 года цены повысились на разные типы отелей неравномерно: двухзвездочные гостиницы подорожали на 15,3%, трехзвездочные — на 14,8%, четырехзвездочные — на 6,7%, пятизвездочные — на 4,6%. Между тем одноклассовая категория (однозвездочные отели) напротив подешевела на 7%, теперь их стоимость составляет 1725 рублей.

Эксперты рынка отметили, что кроме инфляции причинами роста цен стали увеличение расходов на обслуживание гостиничного фонда и высокий спрос в зимний сезон, оказывающий давление на общие показатели первого квартала.

Генеральный директор RBI PM Евгения Мироненко добавила, что в первые месяцы 2025 года коэффициент загрузки отелей, расположенных в центральной части города, составил 87-90%, что на 6-10 процентных пунктов превышает цифры за аналогичный период прошлого года.

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