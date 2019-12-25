Утренние электрички из Гатчины в Петербург задерживаются на 15-30 минут

Сбой произошёл по техническим причинам.

Утром среды, 19 октября, в движении поездов из Гатчинского по направлению в Петербург произошёл технический сбой. В результате электрички выбились из графика: опоздание составляет от 15 до №0 минут. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

На данный момент над нормализацией ситуации работают специалисты.

Пассажиров просят следить за сообщениями операторов на станциях и в самих поездах.

Ранее мы сообщили о том, что с 23 сентября электрички изменят расписание движения в Петербурге.

Фото: Piter.TV