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Утренние электрички из Гатчины в Петербург задерживаются на 15-30 минут
Сегодня, 10:17
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Утренние электрички из Гатчины в Петербург задерживаются на 15-30 минут

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Сбой произошёл по техническим причинам.

Утром среды, 19 октября, в движении поездов из Гатчинского по направлению в Петербург произошёл технический сбой. В результате электрички выбились из графика: опоздание составляет от 15 до №0 минут. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

На данный момент над нормализацией ситуации работают специалисты.

Пассажиров просят следить за сообщениями операторов на станциях и в самих поездах.

Ранее мы сообщили о том, что с 23 сентября электрички изменят расписание движения в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: гатчина, санкт-петербург, сзппк, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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