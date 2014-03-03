С 23 сентября электрички изменят расписание движение в Петербурге

Расписание движения электричек изменится на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

С 23 сентября изменится график движения пригородных поездов. Об этом 9 сентября рассказала Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Это происходит из-за сезонного снижения пассажиропотока. Расписание движения электричек изменится на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

Ранее росгвардейцы на руках вынесли 86-летнюю бабушку из горящего дома в Волхове. Всего благодаря двум экипаж вневедомственной охраны Росгвардии здание покинули 27 человек.

Фото: Piter.tv

