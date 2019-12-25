Росгвардейцы на руках вынесли 86-летнюю бабушку из горящего дома в Волхове

Росгвардейцы вынесли на руках 86-летнюю женщину из горящего дома в Волхове. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Этой ночью в два часа росгвардейцы обнаружили возгорание в ходе патрулирования и, вызвав пожарных, начали спасать людей. Помимо пенсионерки они также помогли выйти женщине и ее троим детям из задымленного помещения.
Всего благодаря двум экипаж вневедомственной охраны Росгвардии здание покинули 27 человек.
Ранее в Зеленогорске росгвардейцы первыми оказались на месте ДТП и пришли на помощь пострадавшему.
Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ
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