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Росгвардейцы на руках вынесли 86-летнюю бабушку из горящего дома в Волхове
Сегодня, 10:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы на руках вынесли 86-летнюю бабушку из горящего дома в Волхове

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Всего благодаря двум экипаж вневедомственной охраны Росгвардии здание покинули 27 человек.

Росгвардейцы вынесли на руках 86-летнюю женщину из горящего дома в Волхове. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Этой ночью в два часа росгвардейцы обнаружили возгорание в ходе патрулирования и, вызвав пожарных, начали спасать людей. Помимо пенсионерки они также помогли выйти женщине и ее троим детям из задымленного помещения.

Всего благодаря двум экипаж вневедомственной охраны Росгвардии здание покинули 27 человек.

Ранее в Зеленогорске росгвардейцы первыми оказались на месте ДТП и пришли на помощь пострадавшему.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Теги: волхов, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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