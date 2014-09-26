В Зеленогорске росгвардейцы первыми оказались на месте ДТП и пришли на помощь пострадавшему

Росгвардейцы также вызвали ГИБДД и медиков, обеспечили организацию движения автотранспорта.

В Зеленогорске наряд Росгвардии первым оказался на месте ДТП и пришел на помощь пострадавшему пешеходу. Об этом сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 8 сентября сотрудники отдела вневедомственной охраны оказали первую доврачебную помощь гражданину, пострадавшему в результате ДТП на перекрестке проспекта Ленина и Зеленогорского шоссе. При патрулировании сотрудники Росгвардии обнаружили, что на перекрестке водитель автомобиля "Ford Focus" наехал на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

Росгвардейцы вызвали ГИБДД и медиков, обеспечили организацию движения автотранспорта. После того, как бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего мужчину и на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, наряд Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области