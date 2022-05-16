Автобусы на Московском шоссе задерживаются на полчаса из-за затора

Утром в среду, 23 ноября, на Московском шоссе образовался затор, который привёл к задержкам общественного транспорта. Об этом информирует пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".
Так, в связи с затруднением движения автобусные маршруты №179, 192, 196, 197, 388 следуют с получасовыми задержками.
Пассажиров предупредили об увлечении времени в пути и посоветовали планировать свой маршрут заранее.
Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине изменится маршрут автобуса №186.
Фото: Piter.TV
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