Автобусы на Московском шоссе задерживаются на полчаса из-за затора

Пассажиров предупредили об увлечении времени в пути.

Утром в среду, 23 ноября, на Московском шоссе образовался затор, который привёл к задержкам общественного транспорта. Об этом информирует пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Так, в связи с затруднением движения автобусные маршруты №179, 192, 196, 197, 388 следуют с получасовыми задержками.

Пассажиров предупредили об увлечении времени в пути и посоветовали планировать свой маршрут заранее.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине изменится маршрут автобуса №186.

Фото: Piter.TV