  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автобусы на Московском шоссе задерживаются на полчаса из-за затора
Сегодня, 10:10
157
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Автобусы на Московском шоссе задерживаются на полчаса из-за затора

0 0

Пассажиров предупредили об увлечении времени в пути.

Утром в среду, 23 ноября, на Московском шоссе образовался затор, который привёл к задержкам общественного транспорта. Об этом информирует пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Так, в связи с затруднением движения автобусные маршруты №179, 192, 196, 197, 388 следуют с получасовыми задержками.

Пассажиров предупредили об увлечении времени в пути и посоветовали планировать свой маршрут заранее.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине изменится маршрут автобуса №186.

Фото: Piter.TV

Теги: общественный транспорт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии