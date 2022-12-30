В Пушкине изменится маршрут автобуса №186

Из-за дорожных работ на Гусарской улице в Пушкине с 16 декабря будет изменено движение автобусного маршрута №186. Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".
Автобусы будут следовать по новой трассе через Огородную, Парковую и Гусарскую улицы, а также Гвардейский бульвар и Стрелковую улицу.
Временные автобусные остановки будут организованы на Огородной улице у Сапёрной улицы и на Стрелковой улице у Сапёрной улицы.
Ранее сообщалось, что новую транспортную модель готовятся запустить в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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