В Пушкине изменится маршрут автобуса №186

Из-за дорожных работ в Пушкине автобусный маршрут №186 изменит трассу движения до 16 декабря.

Из-за дорожных работ на Гусарской улице в Пушкине с 16 декабря будет изменено движение автобусного маршрута №186. Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Автобусы будут следовать по новой трассе через Огородную, Парковую и Гусарскую улицы, а также Гвардейский бульвар и Стрелковую улицу.

Временные автобусные остановки будут организованы на Огородной улице у Сапёрной улицы и на Стрелковой улице у Сапёрной улицы.

Ранее сообщалось, что новую транспортную модель готовятся запустить в Ленобласти.

Фото: Piter.TV