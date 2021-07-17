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Несколько электричек Финляндского направления задержались по пути в Петербург
Сегодня, 10:57
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Несколько электричек Финляндского направления задержались по пути в Петербург

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Причиной опоздания предварительно назван технический сбой.

Утром в четверг, 20 июля, 3 электрички финляндского задержались по пути в Северную столицу.

Судя по данным приложения РЖД, поезда опоздали на период от 17 до 122 минут. Речь идёт об электричках №6512 Приозерск — Санкт-Петербург; №6524 Кузнечное — Санкт-Петербург и №7582 "Ласточка" Кузнечное — Санкт-Петербург.

Причиной задержки предварительно назван технический сбой. Железнодорожники принимают меры по сокращению отставания от графика.

Ранее мы сообщили о том, что между Петербургом и Ораниенбаумом запустили тактовое движение электричек.

Фото: АО "СЗППК"

Теги: задержка электричек, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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