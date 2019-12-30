Задержавших Ивана Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела.

По факту задержания журналиста интернет-издания Ивана Голунова возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Об это сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Ранее Бадамшин подал соответствующее ходатайство в правоохранительные органы.

О возбуждении уголовного дела 19 декабря во время большой ежегодной пресс-конференции рассказал президент Владимир Путин.