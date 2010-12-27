Залоговая иномарка помогла задержать двух лже-полицейских в Петербурге

Мужчины с поддельными удостоверениями составили компанию должнику.

В Петербурге 29 ноября задержали двоих лже-полицейских, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу. В поимке злоумышленников помогла залоговая машина и судебные приставы.

Как выяснилось, "Мерседес" с долгом в 400 тысяч рублей, который числится на нем, увидели у станции метро "Технологический институт" во время рейда мобильной группы. Хозяин иномарки не гасил долг, а за рулем находился другой человек. Как только владелец "Мерседеса" получил звонок с претензиями и сообщением об аресте автомобиля, он срочно прибыл на место. С собой мужчина взял адвоката и двух молодых людей, которые представились полицейскими. Последние показали ожидавшим хозяина иномарки инспекторам ГИБДД свои удостоверения, но инспекторы сразу поняли, что документы поддельные.

На место вызвали полицейских, залоговый "Мерседес" арестовали. Должнику необходимо исполнить решение суда, чтобы снять арест с машины.

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Фото: Piter.TV