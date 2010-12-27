Домушник вынес миллионный улов из квартиры в Московском районе

Вор вскрыл дверь подобранным ключом.

Квартиру в Пятом Предпортовом проезде обчистил вор-домушник, сообщила 29 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Днем раньше в полицию обратился 30-летний индивидуальный предприниматель и пожаловался, что его жилище в доме №1 по указанному адресу обокрали.

Неизвестный подобрал ключ к двери чужой квартиры, проник внутрь и похитил деньги и ювелирные украшения. Ущерб хозяин оценил почти в миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, полиция приступила к розыску домушника.

Ранее "бомбический" отец из Колпино пригрозил взорвать отделение полиции.

Фото: Piter.TV