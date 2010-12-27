Две недели назад мужчина обещал атаку на детский сад в Вырице, куда ходят его дети.

В пятницу, 29 ноября, стало известно, что "бомбический" отец из Колпино пригрозил взорвать отделение полиции. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, мужчина позвонил в отделение еще в минувший четверг, 28 ноября. Звонивший поинтересовался, как продвигается рассмотрение его заявления на жену. Петербуржца пригласили в 103 отдел полиции, а он заявил, что взорвет участок.

После такого заявления полицейские сами "приехали в гости" к агрессивному гражданину. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Отметим, что две недели назад этот же мужчина обещал взорвать детский сад, куда ходят его дети.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские спасли медиков скорой помощи от пьяного петербуржца.

Фото:Piter.TV