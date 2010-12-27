Полицейские спасли медиков скорой помощи от пьяного петербуржца

В четверг, 28 ноября, петербургские полицейские приехали к дому №27 по каналу Грибоедова по сообщению о нападении, передает пресс-служба ГУ МВД. В 21.30 на бригаду скорой помощи напал пьяный петербуржец.
Как выяснилось, 54-летний нетрезвый мужчина побил кулаками 29-летнего медика. Фельдшеру пришлось обращаться за помощью коллег в больницу, отвезли в медучреждение и нападавшего. После этого драчуна отвезли в отдел полиции для разбирательства.
По сообщению следственного комитета по Петербургу, случившиеся доследственно проверяется
В Петербурге за сутки эвакуировали девять судов.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )