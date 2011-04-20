Задержанного редактора URA.РУ обвиняют в даче взятки его родному дяде- полицейскому

Редакция СМИ считает меру пресечения в виде ареста для Дениса Аллаярова необоснованной и называют ее "давлением на СМИ".

Задержанного редактора свердловского издания "URA.RU" Дениса Аллаярова российские правоохранительные органы обвиняют в даче взятки его родному дяде-полицейскому. Предположительно, в общей сложности подозреваемый дал денежную сумму в размере 20 тысяч рублей. В СМИ уточнили, что начальника местного отдела уголовного розыска Андрея Карпова обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки от журналиста, хотя изначально представителя правопорядка задержали по другому уголовному делу.

Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою учесть по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы сообщение от URA.RU

По данным газеты, у которой 5 июня прошли обыски, на Аллаярова указал сам Карпов, якобы с целью смягчить свое положение. ранее полицейского задержали по подозрению в другом криминальном эпизоде. В редакции агентства уточнили общественности, что считают своего журналиста жертвой оговора и провокации. По их словам, Денис Аллаяров вину не признает, а в ходе оперативных мероприятий в офисе редакции и у сотрудников дома, правоохранительные органы не нашли доказательств передачи денег. Всю ночь Денис Аллаяров находился в следственном изоляторе, куда его поместили после допроса.

СМИ раскрыли имя задержанных журналистов из URA.RU.

Фото: Страница Дениса Аллаярова во ВКонтакте