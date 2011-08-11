Возбуждено уголовное дело.

Задержанный за подготовку теракта в Сочи признался, что хотел убить более 50 человек. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. Во время допроса подозреваемый рассказал о том, что является участником запрещенного на территории РФ террористического и экстремистского движения "Колумбайн", а также имеет отношение к неонацистам. Молодой человек планировал совершить теракт на территории торгово-развлекательного комплекса.

Хотел совершить теракт 9 мая, хотел убить более 50 человек из револьвера. задержанный на допросе

В ФСБ РФ подчеркнули, что в Сочи был задержан гражданин России 1991 года рождения. Он является сторонником идеологии массовых убийств. Оперативники изъяли у подозреваемого оружие с боеприпасами, гранату, а также рукописную схему планируемого преступления.

При взрыве на юге Пакистана погиб один человек.

Фото и видео: ФСБ России