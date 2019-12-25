Задержанный за баннер в Пушкарском саду петербуржец выплатит штраф

Ранее на стене трансформаторной будки уже появлялись граффити.

Сотрудники Центра "Э" вычислили автора баннера, появившегося на на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Петроградском районе. Издание "Фонтанка" со ссылкой на ИА "Агентство журналистских расследований" сообщило, что сообщение о новом баннере поступило в 9 утра накануне.

Так, на стене появился баннер, напечатанный типографским способом с надписью "Герои дней минувших", на котором было несколько графических портретов Анны Политковской, Бориса Немцова и других политиков. Плакат демонтировали и к вечеру того же дня задержали 31-летнего петербуржца. По предварительной информации, он сознался в авторстве.

В отделе он пробыл недолго. Собранные материалы по делу передадут в комитет по законности и правопорядку, так как в действиях мужчины усмотрели нарушение статьи 37.1 закона города о самовольном нанесении надписей и рисунков в не установленных для этого местах. Наказание по этой статье – штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Курортный район стал лидером по количеству украденных люков в 2021 году.

Фото: Piter.tv