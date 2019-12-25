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Задержанный за баннер в Пушкарском саду петербуржец выплатит штраф
Сегодня, 10:31
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Задержанный за баннер в Пушкарском саду петербуржец выплатит штраф

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Ранее на стене трансформаторной будки уже появлялись граффити.

Сотрудники Центра "Э" вычислили автора баннера, появившегося на на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Петроградском районе. Издание "Фонтанка" со ссылкой на ИА "Агентство журналистских расследований" сообщило, что сообщение о новом баннере поступило в 9 утра накануне. 

Так, на стене появился баннер, напечатанный типографским способом с надписью "Герои дней минувших", на котором было несколько графических портретов Анны Политковской, Бориса Немцова и других политиков. Плакат демонтировали и к вечеру того же дня задержали 31-летнего петербуржца. По предварительной информации, он сознался в авторстве. 

В отделе он пробыл недолго. Собранные материалы по делу  передадут в комитет по законности и правопорядку, так как в действиях мужчины усмотрели нарушение статьи 37.1 закона города о самовольном нанесении надписей и рисунков в не установленных для этого местах. Наказание по этой статье – штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Курортный район стал лидером по количеству украденных люков в 2021 году.

Фото: Piter.tv

Теги: баннер, граффити, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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