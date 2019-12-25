Курортный район стал лидером по количеству украденных люков в 2021 году

Всего за полгода в городе было украдено 108 люков.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проанализировали количество украденных люков в первом полугодии 2021 года и сравнили с этим же периодом прошлого года. За полгода было украдено 108 крышек люкового оборудования. За аналогичный период 2020 года зафиксировано 134 кражи.

Рекордсменами по количеству краж в 2021 году стали Курортный, Невский и Красногвардейский районы города: на них приходится более 50 % преступлений.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ведет активную совместную работу с правоохранительными органами по противодействию кражам. За хищение крышек колодцев предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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Фото: Piter.tv