Задержанный в Крыму агент рассказал о заданиях, полученных из Киева

Во время допроса мужчина раскрыл подробности своих заданий, полученных из Киева.

Задержанный на территории Крыма агент рассказал о том, что по заданию украинских спецслужб в декабре 2023 года в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота. Соответствующей информацией злоумышленник поделился с российскими силовиками в ходе допроса. Ролик опубликован в социальных сетях. Мужчина объяснил, что на общественном транспорте прибыл в город Севастополь, где снял короткий видеоряд на берегу Южной бухты. После этого шпион киевского режима вернулся домой и на следующий день отправил материалы иностранным кураторам. Злоумышленник также описал, какие на нем были корабли. Спустя некоторое время кураторы поставили агенту еще одно задание - осмотреть штаб ФСБ. Это задание ему выполнить не удалось.

После того, как прошел проверку базы безопасности Украины, меня попросили выполнить задание. Это где-то зимой 2023 года. Потом меня перевели на другой чат-бот, и там мне прислали второе задание... пресс-служба УФСБ РФ по Крыму

Напомним, что ранее УФСБ РФ сообщили о задержании жителя Ялты, который установил контакт с сотрудником украинской разведки и выполнял его задания по передаче сведений о расположении и передвижении военной техники Вооруженных сил России на полуострове. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего взорвать военный завод.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России