В Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего взорвать военный завод

Подозреваемый сознался в преступлении.

Жителя Нижнего Новгорода, который предложил украинским спецслужбам устроить взрыв на местном предприятии, выпускающем военную продукцию, задержали сотрудники регионального управления ФСБ РФ. Соответствующее заявление сделали сотрудники из силового ведомства. Специалисты установили, что злоумышленник действовал из идеологических побуждений. Он установил сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранными кураторами. Действия подозреваемого были направлены против национальной безопасности РФ.

Инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода, выпускающего продукцию военного назначения в интересах министерства обороны. пресс-служба УФСБ РФ по Нижегородской области

В надзорном ведомстве отметили, что мотивами преступления для мужчины стали приверженность проукраинским взглядам, а также корыстная заинтересованность. Сейчас фигурант расследования задержан по статье 275.1 УК РФ. По месту жительства злоумышленника проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации.

В Петербурге пенсионерка отдала мошеннику драгоценности для их "проверки".

Фотот и видео: УФСБ России по нижегородской области