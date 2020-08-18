Задержанный в Белоруссии российский активист Важенков госпитализирован

Из-за состояния здоровья Важенкова может не состояться встреча с представителями СК.

Задержанный в Белоруссии российский активист Артём Важенков госпитализирован. Об этом рассказал его адвокат Антон Гашинский, пишет ТАСС.

Защитник рассказал, что Важенкова, который приехал в Минск наблюдать за ходом выборов президента республики, госпитализировали после избиений в ИВС на улице Окрестина.

Гашинский отмечает, что из-за состояния здоровья Важенкова может не состояться встреча с представителями СК Белоруссии, которые хотели встретиться с россиянином для проведения следственных действий.

Ранее сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии.

Видео: Telegram / На видео видно