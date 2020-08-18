Задержанный в Белоруссии российский активист Важенков госпитализирован

Задержанный в Белоруссии российский активист Артём Важенков госпитализирован. Об этом рассказал его адвокат Антон Гашинский, пишет ТАСС.
Защитник рассказал, что Важенкова, который приехал в Минск наблюдать за ходом выборов президента республики, госпитализировали после избиений в ИВС на улице Окрестина.
Гашинский отмечает, что из-за состояния здоровья Важенкова может не состояться встреча с представителями СК Белоруссии, которые хотели встретиться с россиянином для проведения следственных действий.
Ранее сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии.
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