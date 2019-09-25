Причина смерти неизвестна.

Задержанный скончался в автозаке по пути в Ломоносовский суд, расположенный в Ленобласти. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственный источник.

О смерти петербуржца стало известно около 20 часов. Он вместе с сотрудниками правоохранительных органов направлялся в Ломоносовский суд. Однако живым до него не доехал, скончавшись в автозаказе. Причина смерти уточняется.

Ранее мы писали, что петербурженка попала в больницу после плавания в бассейне. Женщине стало плохо, когда она плыла по дорожке.

Фото: pexels.com