Петербурженка попала в больницу после плавания в бассейне

Горожанку сразу поместили в реанимацию. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

После плавания в бассейне спортивного клуба на проспекте Маршака, 30, 32-летнюю посетительницу госпитализировали в Елизаветинскую больницу, передала "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу медучреждения,

Женщину поместили в реанимацию, ее состояние стабильно тяжелое. По словам совладельца спортивного клуба Алексея Фурсова, женщине стало плохо, когда она плыла по дорожке. Предварительно, недомогание продлилось не больше десяти секунд. Тренер помог покинуть бассейн и попросил вызвать медиков. По мнению совладельца, на состояние посетительницы могла повлиять сильная жара. Фурсов отметил, что сотрудники клуба напоминают клиентам о необходимости следить за своим самочувствием и при малейшем сомнении сразу прекращать тренировку.

Ранее похожий случай произошел на Пулковском шоссе. Однако там все закончилось печально: в фитнес-клубе после плавания в бассейне умер пенсионер.

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