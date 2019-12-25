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В фитнес-клубе после плавания в бассейне умер пенсионер
Сегодня, 14:46
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В фитнес-клубе после плавания в бассейне умер пенсионер

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После заплыва у мужчины закружилась голова и он упал.

Сегодня, 4 июля, клиент спортивного клуба на Пулковском шоссе скончался после купания в бассейне. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожилой мужчина сделал почетный круг в бассейне, а затем вышел из воды и упал. Посетителя срочно забрала карета скорой помощи. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму и гематому. Кроме того, у пенсионера выявили гипертонию.

Спасти пациента не смогли. Он скончался по дороге в больницу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге работающий пенсионер перевел мошенникам 16 миллионов рублей.

Фото: pixabay

Теги: заплыв в бассейне, пулковское шоссе, старик, умер в бассейне
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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