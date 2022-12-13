Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы его успокоить.

Задержанный с ножом в Домодедово мужчина ранил двух человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной неадекватного поведения мужчины стала белая горячка. Сообщается, что он отмечал в отеле "Грин парк" 23 февраля и 8 марта в компании людей. Затем мужчина достал нож и начал бросаться на окружающих.

В результате его действий пострадали два человека. Один из них, сотрудник ЧОП, получил ранения в область спины и шеи. Другому пострадавшему мужчина порезал руку. Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы его успокоить.

Ранее мы сообщали, что московском метро мужчина распылил перцовый баллончик в лицо инвалиду.

Видео: Telegram / Mash