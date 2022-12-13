Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик в лицо инвалиду. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в межстанционном переходе станции "Проспект Вернадского". Злоумышленник распылил в лицо мужчине-инвалиду содержимое перцового баллончика, причинив пострадавшему телесные повреждения. Отмечается, что он действовал из хулиганских побуждений.

Личность фигуранта была установлена. Им оказался 46-летний житель Московской области. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что новые схемы линий метро появятся на станциях Петербурга во второй половине марта.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ