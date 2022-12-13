В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик в лицо инвалиду. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в межстанционном переходе станции "Проспект Вернадского". Злоумышленник распылил в лицо мужчине-инвалиду содержимое перцового баллончика, причинив пострадавшему телесные повреждения. Отмечается, что он действовал из хулиганских побуждений.
Личность фигуранта была установлена. Им оказался 46-летний житель Московской области. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.
Ранее мы сообщали, что новые схемы линий метро появятся на станциях Петербурга во второй половине марта.
Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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