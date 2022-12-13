Новые схемы линий метро появятся на станциях Петербурга во второй половине марта

В метрополитене не назвали точную дату размещения новых карт.

В петербургском метро появятся новые схемы линий метрополитена во второй половине марта. На карты добавят информацию о ремонтируемых станциях и линию наземных электропоездов РЖД, связанных с метро тактовым движением. Об этом сообщили "Невские Новости".

В пиковые часы поезда будут курсировать с интервалом в 10 минут. Так, пассажиры смогут быстро добраться до удаленных южных районов.

В метрополитене не назвали точную дату размещения новых карт.

Ранее на Piter.tv: глава СК РФ поручил проверить доступность станции метро "Беговая" для маломобильных граждан.

Фото: Piter.tv