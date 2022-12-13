  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новые схемы линий метро появятся на станциях Петербурга во второй половине марта
Сегодня, 14:10
311
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Новые схемы линий метро появятся на станциях Петербурга во второй половине марта

0 0

В метрополитене не назвали точную дату размещения новых карт. 

В петербургском метро появятся новые схемы линий метрополитена во второй половине марта. На карты добавят информацию о ремонтируемых станциях и  линию наземных электропоездов РЖД, связанных с метро тактовым движением. Об этом сообщили "Невские Новости".

В пиковые часы поезда будут курсировать с интервалом в 10 минут. Так, пассажиры смогут быстро добраться до удаленных южных районов.

В метрополитене не назвали точную дату размещения новых карт. 

Ранее на Piter.tv: глава СК РФ поручил проверить доступность станции метро "Беговая" для маломобильных граждан.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, метро и ржд, тактовое движение, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии