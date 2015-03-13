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Задержанный рассек голову во время протестной акции в Петербурге

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Со слов очевидца, его повезли в больницу на рентген.

Один из задержанных серьезно повредил голову во время несогласованной протестной акции в Петербурге. Его посадили в автобус для задержаний, но затем госпитализировали. Об этом сообщили комментаторы в группе в "ВКонтакте "ОВД-Инфо".

На кадрах видно, что голова молодого человека в крови. 

Подобный случай оказался не единственным. Еще один мужчина получил травму рядом со зданием Законодательного собрания. Потребовалась ли ему помощь медиков — неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина потерял сознание после столкновения с ОМОНом. Гражданин не двигался. Силовики считали, что он претворяется. 

Видео: ВКонтакте / "ОВД-Инфо"/ Дмитрий Кац, Piter.TV

Теги: пострадавшие, протестная акция, травмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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